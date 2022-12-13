Корнаухов: «Чемпионат мира в Катаре — звёздный час Ливаковича»

Глава клубной академии ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, на текущем мундиале 27-летний голкипер провёл пять встреч, пропустив в них три гола и отразив четыре 11-метровых удара в двух сериях послематчевых пенальти.

Корнаухов не согласился с тем, что Ливакович — сказочный вратарь. Однако, по мнению эксперта, чемпионат мира в Катаре — это его звёздный час.

«Ему 27 лет, он до сих пор играет в «Динамо» (Загреб). То, как он сыграл со сборной Бразилии и то, как он играет в сериях пенальти, — это действительно его звёздный час», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Свой следующий матч сборная Хорватии проведёт сегодня, 13 декабря, против Аргентины в рамках полуфинальной стадии чемпионата мира. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.