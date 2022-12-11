​Газзаев хочет, что Аргентина с Месси стала чемпионом мира

Известный российский тренер Валерий Газзаев хочет, чтобы чемпионат мира - 2022 выиграла сборная Аргентины.

Напомним, что в первом полуфинале мундиаля Аргентина сыграет против Хорватии (13 декабря), а во втором сразятся Франция и Марокко (14 декабря).

«Хочу, чтобы чемпионами стали аргентинцы, потому что у них играет величайший футболист современности. Месси является выдающейся личностью, спортсменом», - высказался Газзаев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Добавим, что действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции.