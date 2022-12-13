Баженов не верит, что сборные Хорватии и Марокко смогут выйти в финал ЧМ-2022

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, какие команды он бы хотел видеть в финале чемпионата мира 2022 года.

«Не верю в финал Хорватия — Марокко. Вообще не хочется верить в такой финал. В финале чемпионата мира находятся самые достойные команды», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

По мнению функционера, большинство людей ожидает увидеть в финале мундиаля матч Аргентина – Франция. Эксперт считает, что хорваты возьмут бронзу, а марокканцы станут четвертыми, они и так уже молодцы.

Первый полуфинал чемпионата мира пройдет сегодня, 13 декабря, в нем сойдутся национальные команды Аргентины и Хорватии (в 22:00 по мск), а во втором матче Франция сыграет с Марокко (14 декабря в 22:00 по мск).