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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Де Пауль и ди Мария готовы сыграть с Хорватией

12 Декабря 2022 • 16:14 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Полузащитники сборной Аргентины Родриго де Пауль и Анхель ди Мария готовы принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира против Хорватии, который состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер «бело-голубых» Лионель Скалони на сегодняшней пресс-конференции подтвердил, что подозрение на повреждение у обоих футболистов оказалось ложным, поэтому они готовы помочь своей команде в полуфинале с Хорватией.

Напомним, что ди Мария начинал в старте всего один матч сборной Аргентины на этом мундиале. Что касается де Пауля, хавбек мадридского «Атлетико» регулярно выходит в основном составе команды Лионеля Скалони.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Родриго де Пауль
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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