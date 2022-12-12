Де Пауль и ди Мария готовы сыграть с Хорватией

Полузащитники сборной Аргентины Родриго де Пауль и Анхель ди Мария готовы принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира против Хорватии, который состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер «бело-голубых» Лионель Скалони на сегодняшней пресс-конференции подтвердил, что подозрение на повреждение у обоих футболистов оказалось ложным, поэтому они готовы помочь своей команде в полуфинале с Хорватией.

Напомним, что ди Мария начинал в старте всего один матч сборной Аргентины на этом мундиале. Что касается де Пауля, хавбек мадридского «Атлетико» регулярно выходит в основном составе команды Лионеля Скалони.