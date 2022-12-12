Самедов: «Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Самедов высказался о предстоящих полуфиналах катарского чемпионата мира.

«Финал ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко вполне возможен. Произойти ведь может всякое. Они же как-то добрались до полуфинала: логично, что смогут пройти и дальше. Но лично мне бы этого не хотелось. Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира», — приводит слова участника домашнего ЧМ-2018 издание «Чемпионат».

Напомним, что имена участников финала катарского мундиаля станут известны 13 и 14 декабря. Аргентина в первой игре встретится с Хорватией, а Франция попытается остановить сенсационный поход марокканцев.