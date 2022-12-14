Ширер: «Аргентинский тренер научил игроков получать удовольствие на поле»

Бывший английский бомбардир Алан Ширер впечатлен выступлением сборной Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони сокрушили хорватскую сборную, забив той три безответных мяча. Ширер считает, что Скалони удалось научить своих игроков получать настоящее удовольствие от взаимодействия на поле, что и сказывается на результатах аргентинской сборной.

- Тренер аргентинской сборной нашел возможность выжимать лучшее из Месси, а теперь у них есть и Альварес. Они задают тон в команде, которая выглядит очень мощно. Они получают удовольствие от совместной игры, они не хотят уходить с поля, это видно, - цитирует Ширера BBC Radio 5.