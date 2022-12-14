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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игрок сборной Хорватии Майер: «Нас сломил пенальти»

14 Декабря 2022 • 16:39 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Хавбек сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины в матче ½ финала чемпионата мира – 2022. Подопечные Златко Далича уступили со счетом 0:3 и теперь сыграют в поединке за третье место.

«Я не согласен с пенальти, это не тот стык, который тянет на 11-метровый удар. Нас сломил этот момент. Затем мы пропустили второй мяч… В подобных поединках очень тяжело вернуться в игру при счете 0:2. Тем более, нам противостоял очень сильный соперник. Впереди у Хорватии еще один матч, попытаемся финишировать на третьем месте», - цитирует Ловро Index.

В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Марокко

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Ловро Майер
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