Мостовой — о матче Аргентина – Хорватия: Думаю, будет ничейный результат и дополнительное время

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

«Шансы равны, в этом матче нет фаворита. У обеих команд есть свои преимущества в некоторых компонентах. Если так сопоставлять, то здесь 50 на 50», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что у Аргентины есть Лионель Мессии, этот футболист может решить все что угодно, но если его убрать, тогда можно было бы считать хорватами фаворитом в этой паре. Мостовой считает, что матч не закончится в основное время.

Полуфинал турнира Аргентина – Хорватия пройдет сегодня, 13 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск.