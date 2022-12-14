Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе Аргентины над Хорватией в полуфинале чемпионата мира.

- От хорватов ожидали большего в матче с Аргентиной?

- Не сказал бы. Существует футбольный бог, и он всегда действует очень точно. Посмотрите, сколько хорватам везло. Они с 0:2 пробились, сравняли счет и выиграли в серии пенальти. И так было уже два раза. Хватит. Игры они особенно не показывают, но везение было сумасшедшим. Поэтому я не сомневался, что они крупно проиграют. Так и вышло. Они на большее не способны. А у Аргентины великолепная командная игра. Месси и сам играет, и другим помогает. Если Роналду - индивидуалист, то Месси – командный футболист. Никаких вопросов к нему нет. Там такая сборная, что любой может забить.

- Как вам второй «дворовый» гол Аргентины?

- Он какой-то ненормальный вышел. Обычно таких голов не бывает. Хорваты допустили много ошибок, когда пропускали этот мяч.

- Они сетуют на ошибки судьи в матче. В частности, споры вызвал эпизод с пенальти.

- Да нет. Одиннадцатиметровый был правильный. К арбитрам не может быть вопросов. Они грамотно отсудили. Рефери даже не было видно на поле. А это самое главное. Он все свистел по делу.

- Можно уже говорить, что это чемпионат Месси? Он в каждом матче тянет свою команду.

- Конечно, можно. Я не ожидал от него такой игры. Месси владеет левой ногой, как клюшкой, и абсолютно все видит: кто как открывается и кто на какой ноге стоит. Он владеет всем полем. Я восхищен его игрой на этом чемпионате.

- У Месси в шести матчах восемь результативных действий. Он будет лучшим игроком этого турнира?

- Без сомнения. Больше некого выделить. Я думал, что им будет Мбаппе, но он что-то сдался. Видимо, набегался. Он столько сил вложил и поэтому устал. Его можно назвать безголовым, но очень талантливым. У Мбаппе еще все впереди. А Месси экономит силы. Он не будет зря бегать.

- Южноамериканская команда давно не становилась чемпионом мира. Как оцените шансы Аргентины, которая попадет либо на Францию, либо на Марокко.

- Думаю, французы выиграют у марокканцев. Здесь сыграет роль класс. Марокканцы набегались и физически могут сдать. Наверняка они не смогут так активно двигаться, потому что физиологически этот невозможно для футболиста. Так что, скорее всего, аргентинцы сыграют с французами. И я не скажу, кто победит.

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- Почему?

- У французов очень хорошие атакующие края. Здесь у Аргентины будет очень много проблем. Французы бегут вперед всей командой и замыкают прострелы с флангов. Это очень опасно. У Аргентины нет таких сильных флангов.

- Игра какой из этих сборных вам больше импонирует?

- Все-таки французов. Они играют в классический футбол - быстро проходят середину поля и подают в штрафную площадку. Типа советская манера игры, чтобы долго не держать мяч. А Аргентина наоборот, любит подержать мяч, чтобы открылся Месси или кто-то занял хорошую позицию. Но французы грамотно играют в обороне. Они не дадут принимать мяч, как хорваты. Так что будет очень проблематично, и я думаю, что французы победят.

- Хорваты возьмут бронзу?

- Могут, потому что марокканцы сдулись. К тому же хорваты повыше классом, и у них последняя лебединая песня. Им нужно выигрывать медали. А те уже накушались. Они будут как минимум четвертыми, и это уже для них сумасшедшая победа. Они больше так высоко никогда не заберутся.

Елена Григорьевская