Лисандро Мартинес: «Мы были намного лучше Нидерландов»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился эмоциями от победы над Нидерландами в четвертьфинале чемпионата мира. Напомним, на стадии полуфинала команда Лионеля Скалони сразится с Хорватией, которая ранее выбила с турнира Бразилию.

«Это было невероятно. Я словно освободился, когда Лаутаро реализовал последний пенальти, потому что мы не заслужили вылета. Мы были намного лучше Нидерландов. Я хочу обнять каждого: игроков, тренерский штаб, абсолютно всех», – сказал Мартинес в слезах в послематчевом интервью.

Напомним, Аргентина и Нидерланды в основное время сыграли вничью 2:2. В серии пенальти подопечные Скалони одержали победы 4:3.