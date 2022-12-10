Хорватский журналист называет Ловрена лидером сборной наряду с Модричем

Хорватский журналист Маркац Звонимир оценил защитника петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена после победы национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти).

«Деян Ловрен уже много лет является лидером сборной Хорватии, наряду с Модричем, Брозовичем, Ковачичем и другими. Отличный выбор Златко Далича», — сказал Звонимир в беседе с Telecomasia.net.

Напомним, что хорватская команда вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре, где сыграет против сборной Аргентины. Стартовый свисток в поединке прозвучит 13 декабря в 22:00 по московскому времени.