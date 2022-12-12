Роналдо: «Буду рад за Месси, если он станет чемпионом мира»

Бывший бразильский футболист Роналдо желает Лионелю Месси выиграть чемпионат мира.

Несмотря на историческое соперничество аргентинцев и бразильцев, экс-форвард мадридского «Реала» поддерживает 35-летнюю звезду.

«Нельзя получить трофей только потому, что ты великий футболист и заслуживаешь этого – всё рассудит игра. Конечно, у Месси есть все шансы добиться победы со сборной Аргентины. Меня, как бразильца, не обрадовал бы триумф Аргентины, но за Месси я был бы рад», – приводит Cope слова Роналдо.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет против Хорватии, а в случае выхода в финал встретится с Францией либо Марокко.