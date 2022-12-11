Петкович: «Сборная Аргентины - это не только Месси»

Форвард сборной Хорватии Бруно Петкович высказался касательно предстоящего поединка против команды Аргентины в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Пока мы не разработали конкретный план по нейтрализации Лионеля Месси. Хотя наша команда редко концентрируется на одном футболисте, мы боремся против всей команды. Хотим полностью остановить соперника, а не одного игрока. Сборная Аргентины – это не один Месси, у них есть и другие хорошие исполнители. Нам нужно остановить всю команду», - передает слова Бруно Goal.com.

Матч ½ финала Аргентина – Хорватия пройдет 13 декабря, начало – 22:00 по мск.