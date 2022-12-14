Де Пауль: «Месси никогда не перестаёт удивлять»

Хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль пообщался с представителями СМИ после поединка против команды Хорватии в полуфинале чемпионата мира – 2022. Южноамериканцы выиграли со счетом 3:0 и шагнули в финал турнира.

«Месси никогда не перестает удивлять. То, как он играет, это что-то невероятное. Очень сильно благодарен ему за то, как он помогает команде. Мы гордимся выходом в финал. Аргентина заслужила это», - цитирует полузащитника Mundo Deportivo.

В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Марокко. Поединок состоится сегодня, 14 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.