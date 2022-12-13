Алдонин: «Безусловно, я бы хотел видеть финал Аргентина — Франция»

Бывший полузащитник национальной сборной России Евгений Алдонин поделился своими ожиданиями от полуфинальных поединков чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Безусловно, я бы хотел видеть финал Аргентина — Франция. Я бы хотел видеть полуфинал Бразилия — Аргентина, но хорваты сказали своё веское слово», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Для того, чтобы в финальном матче турнира сошлись южноамериканская и европейская сборные, аргентинской команде необходимо одерживать победу над выбившими бразильцев хорватами, а сборной Франции нужно брать верх над сенсационным марокканским коллективом.