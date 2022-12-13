Роналдо считает, что Неймар сыграет на ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что Неймар сможет принять участие в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году.

«Думаю, что Неймар очень разочарован результатом сборной Бразилии. Я уверен, что он переживет, но потом вернется сильнее. Неймар еще молодой, думаю, он сыграет на следующем чемпионате мира», — приводит слова Роналдо AP News.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) и покинула мундиаль. В полуфинале турнира хорваты встретятся с Аргентиной, матч состоится сегодня, 13 декабря, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.