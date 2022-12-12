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​Тренер Аргентины Скалони: «Мы умеем побеждать и проигрывать»

12 Декабря 2022 • 17:40 Комментировать
Аргентина
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Хорватия
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13.12 22:00

Игроки сборной Аргентины столкнулись с критикой за своё поведение после победы над Нидерландами. «Альбиселесте», напомним, после решающего удара с пенальти принялись дразнить побеждённых соперников. Вероятно, так аргентинцы отреагировали на провокации нидерландцев по ходу серии одиннадцатиметровых, но критики от этого меньше не стало.

Комментарий насчёт критики дал главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони.

«Критика несправедлива. Мы умеем побеждать, но мы умеем и проигрывать. Когда мы проиграли Саудовской Аравии, то мы молчали. Когда мы выиграли Кубок Америки, все обсуждали общение Месси и Паредеса с Неймаром. Так что мы умеем вести себя после побед», - сказал Скалони журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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