​Тренер Аргентины Скалони: «Мы умеем побеждать и проигрывать»

Игроки сборной Аргентины столкнулись с критикой за своё поведение после победы над Нидерландами. «Альбиселесте», напомним, после решающего удара с пенальти принялись дразнить побеждённых соперников. Вероятно, так аргентинцы отреагировали на провокации нидерландцев по ходу серии одиннадцатиметровых, но критики от этого меньше не стало.

Комментарий насчёт критики дал главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони.

«Критика несправедлива. Мы умеем побеждать, но мы умеем и проигрывать. Когда мы проиграли Саудовской Аравии, то мы молчали. Когда мы выиграли Кубок Америки, все обсуждали общение Месси и Паредеса с Неймаром. Так что мы умеем вести себя после побед», - сказал Скалони журналистам.