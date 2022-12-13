Хорватский журналист: «Ловрену по силам остановить Месси»

Хорватский журналист Томислав Габелич высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира, в котором балканская команда встретится с Аргентиной.

Габелич признался, что ожидает увидеть упорное противостояние, исход которого сейчас предсказать невозможно. Кроме того, журналист выразил мнение, что защитнику сборной Хорватии и «Зенита» Деяну Ловрену по силам остановить лидера южноамериканской команды Лионеля Месси.

«Чьи защитники будут лучше, та сборная и выйдет финал. Например, Деян Ловрен проводит отличный турнир, почти не совершает ошибок. Думаю, ему по силам остановить Месси», — цитирует Габелича Sport24.

Матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале мундиаля встретится с победителем пары Франция — Марокко. Решающая игра турнира запланирована на 18 декабря.