Дмитрий Медведев жаждет увидеть финал чемпионата мира «без вражеских стран»

Зампред Совета безопасности РФ надеется на то, что финал чемпионата мира пройдет без «вражеских стран» - политик выразился именно так. Медведев будет болеть за Аргентину против Хорватии, а также за Марокко против Франции.

- О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина - Марокко, - написал Медведев в телеграм-канале.

С Францией в этом смысле все более-менее понятно, а вот почему Медведев считает вражеской Хорватию, понять не так просто, потому что больше политик на эту тему ничего не написал. Возможно, это связано с непростыми отношениями Хорватии с Сербией, которая считается российским союзником на Балканах.