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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Парфёнов оценил игру сборной Хорватии на ЧМ-2022

13 Декабря 2022 • 14:09 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 6 ч. 18 мин.

Наставник «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился мнением об игре сборной Хорватии на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Огромное уважение к хорватам. Они играют на результат — очень организованно и терпеливо. У них есть люди, которые решают», — приводит слова Парфёнова «Чемпионат».

Специалист заявил, ничего нового в игре Хорватии на этом турнире нет, но у них есть лидеры и звезды, которые определяют результат.

Напомним, сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной, матч состоится сегодня, 13 декабря, стартовый свисток запланирован на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Дмитрий Парфёнов Родина Москва
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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