Парфёнов оценил игру сборной Хорватии на ЧМ-2022

Наставник «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился мнением об игре сборной Хорватии на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Огромное уважение к хорватам. Они играют на результат — очень организованно и терпеливо. У них есть люди, которые решают», — приводит слова Парфёнова «Чемпионат».

Специалист заявил, ничего нового в игре Хорватии на этом турнире нет, но у них есть лидеры и звезды, которые определяют результат.

Напомним, сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной, матч состоится сегодня, 13 декабря, стартовый свисток запланирован на 22:00 по мск.