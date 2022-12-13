Во вторник вечером сборные Аргентины и Хорватии разыграют первую путёвку в полуфинал чемпионата мира. Любопытно, что лидер «альбиселесте» Лионель Месси свой первый гол за национальную команду забил именно в ворота Хорватии. Случилось это в товарищеском матче в первый день весны 2006 года.

Лионель Месси тогда отличился ударом со средней дистанции. Перед голом ошибки на своей половине поля допустили Лука Модрич и один из защитников.

Матч Аргентина – Хорватия стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.