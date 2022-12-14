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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси установил свой рекорд по количеству голов за календарный год в составе сборной

14 Декабря 2022 • 04:48 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Сборная Аргентины прошла в полуфинале чемпионата мира в Катаре хорватскую команду, а Лионель Месси забил свой очередной гол на Мундиале. Как оказалось, это был его шестнадцатый гол за сборную Аргентины по ходу 2022 года, что стало абсолютным рекордом Месси за карьеру.

Прежнее достижение равнялось лишь двенадцати мячам в 2012 году. Второй результат - девять голов в 2021 году. А вот в 2020 Месси забил лишь один мяч, но тогда и с играми были известные проблемы из-за Covid-19.

В финале чемпионата мира 18 декабря Месси и его сборная сыграют с победителем пары Франция - Марокко.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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