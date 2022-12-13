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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси в шаге от триумфа! Лео и Альварес убрали Хорватию, выведя Аргентину в финал ЧМ-2022

13 Декабря 2022 • 23:55 Комментировать (22)
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Сборные Аргентины и Хорватии сошлись в рамках первого полуфинала ЧМ-2022.

Протокол игры  
Аргентина3:0Хорватия
(1:0) Месси Лионель34'  
(2:0) Альварес Хулиан39'  
(3:0) Альварес Хулиан69'  
Мартинес ЭмилианоМолина Науэль 86' (Фойт Хуан ( 86') Ромеро Кристиан  68'Отаменди Николас  71'Тальяфико НиколасДе Пауль Родриго 74' (Дибала Пауло ( 74') Паредес Леандро 62' (Мартинес Лисандро ( 62') Фернандес ЭнцоМакаллистер Алексис 86' (Корреа Анхель ( 86') Месси ЛионельАльварес Хулиан 74' (Паласиос Эксекиэль ( 74')
Запасные: Гидо РодригесМартинес ЛаутароПесселья ХерманАльмада ТьягоРульи ХеронимоДи Мария АнхельАрмани Франко
Ливакович Доминик  32'Юранович ЙосипЛоврен ДеянГвардиол ЙошкоСоса Борна 46' (Оршич Мислав ( 46') Модрич Лука 81' (Майер Ловро ( 81') Брозович Марсело 50' (Петкович Бруно ( 50') Ковачич Матео  32'Пашалич Марио 46' (Влашич Никола ( 46') Крамарич Андрей 72' (Ливайя Марко ( 72') Перишич Иван
Запасные: Будимир АнтеВида ДомагойГрбич ИвоШутало ЙосипСучич ЛукаБаришич БорнаСтанишич ЙосипЭрлич МартинЯкич КристиянИвушич Ивица
13 декабря. Стадион "Стадион Лусаил".

 

Четыре команды осталось на чемпионате мира в Катаре, и каждая из них гарантированно проведёт два матча. Первыми на футбольное поле вышли Аргентина и Хорватия – им предстояло определить, кто в воскресенье сыграет в настоящем финале чемпионата мира, а кто в субботу примет участие в «утешительном». Лео Месси против Луки Модрича, противостояние горячее ещё со времён «Реала» и «Барселоны», судить всё это действо был назначен итальянец Орсато.

Даниэле на первых минутах увидел картину довольно непривычную. Хорваты вдруг захватили инициативу и стали играть первым номером. Видимо, сказалось присутствие двух игроков, причастных к РПЛ Ловрен («Зенит») и Пашалич (экс-«Спартак»), у аргентинцев в старте был только Паредес (экс-«Зенит»). Первую половину тайма хорваты напрягали аргентинцев, больше атаковали, вели себя по-хозяйски.

На этом ЧМ сборная Хорватии ещё ни с кем так смело не играла, кажется, это её и сгубила. Аргентина приноровилась, дважды «убив» соперника в контратаках. Всё сделал Альварес. Сначала он улетел на вертикальный заброс, протолкнул мяч мимо Ливаковича и был сбит. Лео Месси пенальти реализовал хладнокровно, сильно и точно пальнув в «девятку» - 1:0. А ещё через пять минут Альварес уже сделал всё сам.

После неудачного углового хорватов Хулиан подхватил мяч на своей половине поля, домчался до чужой штрафной, несуразным дриблингом прошёл двоих и ткнул мяч мимо Ливаковича – 2:0. Маккалистер мог оформлять разгром ещё в первом тайме, но круто сыграв на корнере, голкипера не пробил. Ливакович спас и оставил хорватам призрачную надежду на вторые 45 минут. Сразу после перерыва на поле появились Влашич и Оршич, а уже через пять минут Бруно Петкович заменил Брозовича. Атакующий ва-банк от Далича наступил очень быстро.

Но Аргентина вновь была готова к такой игре, на контратаках Месси и Ко создавали даже больше. Сам Лео ы быстром отрыве шёл забивать третий, разыграл «стеночку» с Альваресом, бил с угла вратарской, но справился с этим набегом Ливакович. Третий гол Аргентины всё-таки случился, пусть не за авторством Месси, но Лео сделал всё: убежал по правому флангу в лицевую, раскрутил Гвардиола и покатил на линию вратарской, откуда Альварес в касание прошил Ливаковича – 3:0.

Далич продолжал атакующие замены, Хорватия продолжала беззубый навал, но уже все было понятно имя первого финалиста чемпионата мира. В концовке матча аргентинцы даже силы слегка поберегли (Скалони убрал Альвареса и Де Пауля), а первые минуты на чемпионате мира в Катаре получил Пауло Дибала. Но на сценарий матча это уже никоим образом не повлияло. Сборная Аргентины уверенно разобралась с командой Хорватии и стала первым финалистом чемпионата мира 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Хорватии
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Комментарии (22)
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Рейтинг комментариев
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Misha_diablo_football
14 Декабря 2022 в 00:58
очень хороший матч ну только с одной стороны, хорваты показали что они не должны были попасть в полуфинал те же бразильцы смогли бы показать совсем другой футбол против аргентинцев. Аргентина показала что они достойны финала но обыграть французов (действующих чемпионов мира) в решающем матче это уже много стоит
pol-black
14 Декабря 2022 в 00:52
сейчас у аргов есть команда. именно команда, а не Месси + кучка игроков и тренер-лузер. сейчас у них есть шансы на трофей. играют они не то что бы суперзрелищно, но где бразилы со зрелищной игрой? арги играют в то, что может принести результат. и ругать их за это вряд ли стоит. а вот хорваты просто ничего не смогли противопоставить команде, играющей вторым номером (владение 53х35 в пользу хорватов), но при этом убегающей в контры, и результативно при этом. арги выиграли по делу. ждём второго финалиста!
panda_pazzo
14 Декабря 2022 в 00:52
Господи, когда карлик наконец-то уйдёт из футбола? Уже тошнит от слова месси. Других игроков на ЧМ, видимо, нет.
pol-black
14 Декабря 2022 в 00:53
другие игроки не показывают и доли того, что Лео показывал сегодня.
Vova52
14 Декабря 2022 в 00:45
Vsego odin shag.....Vpered MESSI...
FORZAYOU
14 Декабря 2022 в 00:38
Пеналду повесится! Астанавись, карлуха!)))
Viva Barcelona
14 Декабря 2022 в 00:26
Жаль хорватов, но они по сути, провалили эту игру. Хотя всё начиналось неплохо, в первые минуты Модрич и Ко владели некоторой инициативой, но потом сомнительный пенальти ( как тут не вспомнить пророческие слова Ингермана:)) обескуражили хорватов, и на этой волне югославы привезли себе второй гол, после чего арги получили хороший задел. Дальше хорваты не были готовы переломить ход игры, не привыкли видимо играть в последнее время играть первым номером, да и аргентинцы грамотно оборонялись. В итоге, уверенная победа подопечных Скалони. Завтра, надеюсь, французы победят, и в финале с аргами будет играть Франция, вот этот будет действительно матч, достойный финала, как по вывеске, так и по содержанию🇫🇷🇦🇷⚽️Главное, французам марокканцев пройти, и всё будет в ажуре.
pol-black
14 Декабря 2022 в 00:46
финалы обычно скучные.
Misha_diablo_football
14 Декабря 2022 в 00:51
Арги специально отдали инициативу и играли вторым номером...
ARTUR
14 Декабря 2022 в 00:21
Я кстати думаю что завтра будет более интересный матч , оборона у мороканцев на уровне , а когда пижоны это прочувствуют ,начнется зрелище ))
ARTUR
14 Декабря 2022 в 00:11
Матч получился спокойный , учел прошлую ошибку с заменами Солари ,поэтому не случилось нервяка . Очень обрадовало малое количество нарушений и отсутствия грубости . Большое спасибо обеим командам !!!. Тактически хорватов переиграли , они один момент в первом оайме даже растерялись когда арги перестроились по ходу в три защитника и нарастили середину ,сразу хорваты закрылись.., Рад что забили кроме пенальти иначе срача не избежать . Красивый момент когда Ди Ма пришел и обнял Модрича , вот так нужно выигрывать и так же красиво проигрывать ,а не срываться в раздевалку по пути пуская сопли в 40 лет..сейчас у него где то истерика )) жду завтра что Мороко таки выкинет французких пижонов , АРГЕНТИНА В ФИНАЛЕ!! Остался последний !!! Еще один шаг..не перегорели бы..
CELTIC FROST
14 Декабря 2022 в 00:07
Не сказать, чтобы аргентинцы очаровали, но вот хорваты - точно разочаровали. Выстроенной позиционной атаки, как и у соперника, нет (недаром они так мучались со сборной России). Лидеры постарели, пеналь левый и обрез привезли, и на собственные выдающиеся индивидуальные действия никто не разродился. Не счет, но итог - по делу. Впрочем, Франция по-прежнему остается фаворитом. Однако финал -это финал. Там может быть вообще что угодно.
CERG
14 Декабря 2022 в 00:04
Аргентина или Франция)
Я опять поставлю на Аргентину)..
Fender1988
14 Декабря 2022 в 00:01
Лайфхак: Как обыграть автобус? Просто отдать ему мяч и ловить на контрах.
P.S. Пенальти липовый.
Dаvid MU
14 Декабря 2022 в 00:13
Левый, не левый, они с запасом победили, хорваты ничего не смогло показать
Fender1988
14 Декабря 2022 в 00:16
до пенальти и у аргентинцев не особо игра шла
SpsGod
14 Декабря 2022 в 00:01
Печально и досадно видеть Хорватию, которая просто ничего не показала и наказали их на контратаках.
Матч просто пролетел мимо.
Месси умеет включаться в нужный момент, не зря ходит пешком остальное время.

Даже не знаю болеть за Марокко или нет, французам не симпатизирую, но матч Франция - Аргентина звучит лучше. Так что жду завтрашний матч с нетерпением!
SpsGod
14 Декабря 2022 в 00:01
И не сказать, что Аргентина показали высокий уровень футбола, а лишь Хорватия ничего не показала.
CERG
14 Декабря 2022 в 00:06
Показываешь столько сколько тебе позволяет соперник.
ARTUR
14 Декабря 2022 в 00:17
Точняк!!
ЯРЫЙ БРЮС
13 Декабря 2022 в 23:58
ну всё по делу
NOBODY
13 Декабря 2022 в 23:58
жаль...но я надеюсь, в финале, Аргентине так фартить не будет, во-1х...а во-2х, надеюсь французы или марокканцы, все равно кто, надерут аргентинцам задницы, как можно сильнее....
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Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
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