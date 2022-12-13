Месси в шаге от триумфа! Лео и Альварес убрали Хорватию, выведя Аргентину в финал ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Хорватии сошлись в рамках первого полуфинала ЧМ-2022.

Четыре команды осталось на чемпионате мира в Катаре, и каждая из них гарантированно проведёт два матча. Первыми на футбольное поле вышли Аргентина и Хорватия – им предстояло определить, кто в воскресенье сыграет в настоящем финале чемпионата мира, а кто в субботу примет участие в «утешительном». Лео Месси против Луки Модрича, противостояние горячее ещё со времён «Реала» и «Барселоны», судить всё это действо был назначен итальянец Орсато.

Даниэле на первых минутах увидел картину довольно непривычную. Хорваты вдруг захватили инициативу и стали играть первым номером. Видимо, сказалось присутствие двух игроков, причастных к РПЛ Ловрен («Зенит») и Пашалич (экс-«Спартак»), у аргентинцев в старте был только Паредес (экс-«Зенит»). Первую половину тайма хорваты напрягали аргентинцев, больше атаковали, вели себя по-хозяйски.

На этом ЧМ сборная Хорватии ещё ни с кем так смело не играла, кажется, это её и сгубила. Аргентина приноровилась, дважды «убив» соперника в контратаках. Всё сделал Альварес. Сначала он улетел на вертикальный заброс, протолкнул мяч мимо Ливаковича и был сбит. Лео Месси пенальти реализовал хладнокровно, сильно и точно пальнув в «девятку» - 1:0. А ещё через пять минут Альварес уже сделал всё сам.

После неудачного углового хорватов Хулиан подхватил мяч на своей половине поля, домчался до чужой штрафной, несуразным дриблингом прошёл двоих и ткнул мяч мимо Ливаковича – 2:0. Маккалистер мог оформлять разгром ещё в первом тайме, но круто сыграв на корнере, голкипера не пробил. Ливакович спас и оставил хорватам призрачную надежду на вторые 45 минут. Сразу после перерыва на поле появились Влашич и Оршич, а уже через пять минут Бруно Петкович заменил Брозовича. Атакующий ва-банк от Далича наступил очень быстро.

Но Аргентина вновь была готова к такой игре, на контратаках Месси и Ко создавали даже больше. Сам Лео ы быстром отрыве шёл забивать третий, разыграл «стеночку» с Альваресом, бил с угла вратарской, но справился с этим набегом Ливакович. Третий гол Аргентины всё-таки случился, пусть не за авторством Месси, но Лео сделал всё: убежал по правому флангу в лицевую, раскрутил Гвардиола и покатил на линию вратарской, откуда Альварес в касание прошил Ливаковича – 3:0.

Далич продолжал атакующие замены, Хорватия продолжала беззубый навал, но уже все было понятно имя первого финалиста чемпионата мира. В концовке матча аргентинцы даже силы слегка поберегли (Скалони убрал Альвареса и Де Пауля), а первые минуты на чемпионате мира в Катаре получил Пауло Дибала. Но на сценарий матча это уже никоим образом не повлияло. Сборная Аргентины уверенно разобралась с командой Хорватии и стала первым финалистом чемпионата мира 2022.