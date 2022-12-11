Григорян рассказал, в чём заключается сила сборной Аргентины на ЧМ-2022

Футбольный тренер и эксперт Александр Григорян высказал свое мнение по поводу лидера сборной Аргентины на ЧМ-2022 в лице Лионеля Месси.

«Запас прочности Аргентины в том, что они не только признают фигуру Месси как абсолютного лидера, а искренне играют за него. Когда вратарь Мартинес говорит, что Месси — 99% команды, в этом нет лукавства. Я так чувствую», — цитирует Григоряна сайт «Матч ТВ».

Напомним, что полуфинальный поединок чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Хорватией будет сыгран 13 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.