Гризманн – лидер ЧМ-2022 по созданным явным голевым шансам, Месси – третий

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн крайне впечатляюще проводит турнир в Катаре.

Представитель мадридского «Атлетико» пока не забил ни одного гола на ЧМ-2022, зато входит в число лучших ассистентов мундиаля и чаще всех создаёт для товарищей явные голевые моменты (6). Второе место в рейтинге занимает полузащитник уже вылетевшей сборной Португалии Бруну Фернандеш – 5. Третью строчку делят Гарри Кейн из сборной Англии, Йозуа Киммих из Германии и Лионель Месси из Аргентины – по четыре созданных очевидных момента у каждого. Последний ещё имеет возможность улучшить показатель.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет против Марокко, а Аргентина сразится с Хорватией.