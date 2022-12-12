Пашалич рассказал, за счёт чего Хорватии удаётся выигрывать в сериях пенальти

Полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии Марио Пашалич высказался о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата мира против Аргентины.

Футболист назвал выход в полуфинал мундиаля невероятным успехом для его национальной команды, отметив, что Хорватия не собирается останавливаться на достигнутом и подойдёт к матчу против Аргентины с предельной концентрацией.

Кроме того, Пашалич рассказал, за счёт чего балканской команде удаётся настолько успешно реализовывать пенальти. Напомним, что оба своих матча в плей-офф текущего турнира (против Японии и Бразилии) хорваты выиграли благодаря успешному исполнению 11-метровых ударов.

«Говоря о серии пенальти, обычно упоминают удачу, но я бы сказал, что это связано с сильной ментальностью. Понимаете, у нас к точке подходили футболисты с меньшим опытом и делали это прекрасным образом, точно так же, как их отражал Ливакович», — цитирует Пашалича Vecernji List.

Матч Аргентина — Хорватия состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.