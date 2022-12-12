Кормильцев: «Марокканцам пора и честь знать»

Бывший футболист «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался в преддверии матча между сборными Франции и Марокко.

«Мне кажется, когда-то у Марокко должны закончиться и силы, и везение. У Франции в составе Дембеле, Жиру, Гризманн и Мбаппе, команда должна как минимум два гола забить. А марокканцам пора и честь знать», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, встреча Килиана Мбаппе против Лионеля Месси является отличной вывеской для финала чемпионата мира, но хорватский хавбек Лука Модрич может все испортить.

В полуфинале мундиаля Франция сыграет с Марокко (13 декабря в 22:00 по мск), а Аргентина встретится с Хорватией (14 декабря в 22:00 по мск).