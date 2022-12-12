Пашалич рассказал, чем Хорватия может ответить на индивидуальное мастерство Месси

Полузащитник сборной Хорватии и «Аталанты» Марио Пашалич высказался о шансах своей команды в матче против Аргентины.

Поединок полуфинала чемпионата мира между хорватами и аргентинцами состоится 13 декабря в 22:00 по московскому времени.

«Да, в составе сборной Аргентины выступает Лео Месси, который является лучшим футболистом мира, но в пользу Хорватии играет невероятная сила духа. Уверен, мы отлично сыграем в предстоящем матче», – заявил Пашалич, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.

Победитель первого полуфинала встретится в финальной битве со сборной Франции или Марокко.