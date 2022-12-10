Ловро Майер: «Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира»

Полузащитник «Ренна» и сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал слухи о переходе в мадридский «Реал». Напомним, на этом чемпионате мира хавбек не является основным футболистом «шашечных» и в каждом матче появлялся на поле со скамейки запасных.

«Слухи о переходе в Реал» Мадрид? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира», – цитирует хорватского полузащитника издание Marca.

24-летний Майер провёл 13 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции в составе «Ренна». На счету Ловро один гол и две результативные передачи в этом сезоне в Лиге 1.

Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.