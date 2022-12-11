Лаутаро Мартинес рассказал, что играет на чемпионате мира с травмой

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес признался, что поехал на чемпионат мира с травмой, из-за которой он не может играть без обезболивающих.

«Жаль, что мне приходится играть на обезболивающих, которые мне колют в колено. Главный тренер и партнёры по команде всегда поддерживали меня», — цитирует Мартинеса Sportitalia.

Напомним, что на текущем мундиале, который проходит в Катаре, южноамериканской команде удалось выйти в полуфинал, где ей будет противостоять Хорватия. Игра состоится 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Лаутаро Мартинес успел провести на чемпионате мира пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.