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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лаутаро Мартинес рассказал, что играет на чемпионате мира с травмой

11 Декабря 2022 • 09:57 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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13.12 22:00

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес признался, что поехал на чемпионат мира с травмой, из-за которой он не может играть без обезболивающих.

«Жаль, что мне приходится играть на обезболивающих, которые мне колют в колено. Главный тренер и партнёры по команде всегда поддерживали меня», — цитирует Мартинеса Sportitalia.

Напомним, что на текущем мундиале, который проходит в Катаре, южноамериканской команде удалось выйти в полуфинал, где ей будет противостоять Хорватия. Игра состоится 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Лаутаро Мартинес успел провести на чемпионате мира пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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