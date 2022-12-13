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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-игрок сборной Аргентины Фуертес — о Хорватии: «Сейчас я волнуюсь больше, чем перед полуфиналом 2014 года против Нидерландов» эксклюзив

13 Декабря 2022 • 14:29 Комментировать (1)
Аргентина
...
Хорватия
1 1.92 X 3.30 2 5.00
Через 6 ч. 20 мин.

Бывший игрок сборной Аргентины Эстебан Фуертес в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором южноамериканской команде предстоит встретиться с Хорватией.

- Вам нравится сборная Аргентины на этом турнире?

- Много сильных сборных уже покинули Катар, а сборная Аргентины играет в полуфинале, на данный момент мне нравится, как действует наша команда. После провала в первой игре были сделаны нужные выводы, и мы видим результат. Важно сделать ещё два шага для титула. Признаюсь честно, я волнуюсь больше, чем в 2014 году, когда мы играли в полуфинале с Нидерландами.

- На ваш взгляд сборная Хорватии опаснее сборной Нидерландов?

- Как минимум, сборная Хорватии не слабее. В чём-то она точно превосходит сборную Нидерландов, её оборона очень крепкая, атаковать в игре с ней всегда непросто. В составе сборной Хорватии собраны отличные футболисты, а также она всегда может рассчитывать на великолепного Модрича, который удивляет меня на этом турнире.

- Какие ожидания от игры?

- Мне хочется верить, что сборная Аргентины одержит уверенную победу, не оставив никаких вопросов о том, кто достоин быть в финале. Но это футбол, в котором порой вообще нет никакой логики, мы это уже видели на турнире. Предстоит встреча двух великих команд, надеюсь сборная Аргентины к ней готова лучше.

Напомним, матч Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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Комментарии (1)
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ARTUR
13 Декабря 2022 в 14:39
Ариги если и проиграют ,то лишь по своей дури , что те голландцы,что эти , они будут посильней хорватов . С хорватами нужен характер ..
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13.12.22 в 22:00
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