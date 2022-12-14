Модрич: «Всё решил пенальти, назначенный ошибочно»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич недоволен судейством в полуфинале чемпионата мира против Аргентины (0:3).

Хорваты пропустили первый мяч на 34-й минуте, когда Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый, заработанный Хулианом Альваресом. Позднее сам Альварес забил дважды.

«Очень грустно, мы надеялись сыграть в финале, но теперь должны прийти в себя и сделать всё ради победы в матче за третье место. Я поздравляю сборную Аргентины.

Назначенный в наши ворота пенальти – переломный момент сегодняшней игры. Сначала мы заработали угловой, который не увидели судьи, а затем ошибочный пенальти – Альварес врезался в Ливаковича, а не наоборот. К сожалению, матч сыгран, мы уже не можем ничего изменить», – заявил Модрич.