Месси установил рекорд ЧМ по количеству матчей с результативными действиями

Сборная Аргентины сражается со сборной Хорватии в первом полуфинальном матче чемпионата мира, Месси и компания забили три мяча в ворота соперника, по сути, решив вопрос о первом финалисте чемпионата мира. Лионель Месси забил мяч и сделал голевую передачу - для него это был уже тринадцатый матч в рамках чемпионатов мира, в котором он отметился хотя бы одним голевым действием.

По этому параметру Месси вышел в лидеры чемпионатов мира, но пока что он делит первую строчку с Роналдо, у которого также тринадцать подобных матчей. Третье место занимает немец Мирослав Клозе - двенадцать матчей.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.