Скалони: «Сборная Аргентины умеет и проигрывать, и побеждать»

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своей команде в преддверии матча полуфинала чемпионата мира против Хорватии.

В поединке 1/4 финала аргентинцы взяли верх над сборной Нидерландов, обыграв команду Луи ван Галя в серии послематчевых пенальти.

«Прошлый матч сложился так, как и должен был сложиться. Да, случались разногласия, но это не редкость для столь важных игр. Мы не вели себя недостойно – наша команда умеет и проигрывать, и побеждать, что было доказано, например, после поражения от Саудовской Аравии и после победы над Бразилией в Кубке Америки. Мы уважаем своих соперников и стараемся не позволять себе лишнего», – цитирует TMW Скалони.