Сенников: «У хорватов более сплочённая, опытная команда»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о полуфинальном поединке чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Аргентины и Хорватии.

«У хорватов более сплочённая, опытная команда. Всё-таки они играли в прошлом финале чемпионата мира, в этот раз умудрились пройти Бразилию, но не выглядели хуже», - приводит слова специалиста «Спорт День за Днём».

В то же время эксперт отметил и силу сборной Аргентины, индивидуальное мастерство в которой находится уровнем выше, чем у хорватской команды.

Финалиста катарского турнира из этой пары, по мнению Сенникова, невозможно предсказать. Если победителем в этом матче выйдет коллектив из Хорватии, для спортсмена это не будет являться сенсацией.