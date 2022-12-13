​Уткин порассуждал о зависимости сборной Аргентины от Месси

В преддверии полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии известный журналист Василий Уткин порассуждал о зависимости «альбиселесте» от Лионеля Месси. Уткин не понимает, почему нынешней аргентинской сборной нужно переживать о том, что без Месси у команды были бы проблемы на поле.

«Я совершенно не понимаю, как и зачем нужно команде не зависеть от игрока, который, возможно, лучший в истории. Мало того, я не понимаю даже того, зачем об этом просто начинать думать», - написал Уткин в «Телеграме».

Матч между сборными Аргентины и Хорватии пройдёт 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.