Каррера: «Орсато не подсуживал Аргентине, итальянский футбольный арбитр — это бренд»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе арбитра Даниэле Орсато в матче 1/2 финала чемпионата мира Аргентина — Хорватия (3:0).

Напомним, после игры хорватские футболисты раскритиковали итальянского судью, назначившего, по их мнению, не самый очевидный пенальти в пользу Аргентины.

Каррера уверен, что никакой предвзятости со стороны Орсато быть не могло.

«Орсато не подсуживал Аргентине. Итальянский футбольный арбитр — это бренд. Наша судейская школа одна из лучших», — приводит слова Карреры Sport24.

В финале чемпионата мира Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко. Решающая игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.