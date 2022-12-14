Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия: «Этот полуфинал не был великим»

14 Декабря 2022 • 12:08 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

По словам специалиста, прошедшая встреча не произвела на него сильного впечатления.Тарханов считает, что Аргентину пока рано называть чемпионом.

«Этот полуфинал не был великим. Футбол был выше среднего. Хорваты два раза ошиблись в обороне», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, что в финале Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко. Решающий матч мундиаля запланирован на 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Хорватии Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
1.57 3.95 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
13:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера: «Орсато не подсуживал Аргентине, итальянский футбольный арбитр — это бренд»
12:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конте хотел видеть Амрабата в своей команде ещё во времена работы в «Интере»
12:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия: «Этот полуфинал не был великим»
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «Хорватия сделала всё, что могла, но Аргентина сильнее в каждой позиции»
11:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуша уволят из сборной Португалии, среди кандидатов на замену – бывшие тренеры «Шахтёра» и «Монако»
11:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отец Хакими: «Ашраф в своё время мог стать игроком «Атлетико», но мы отказались ради «Реала»
11:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «За Аргентину играет лучший футболист мирового футбола»
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Заменили Брозовича, так как хотели поберечь его к финалу» 2
10:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Орсато – один из худших судей, которых я знаю» 3
10:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вальбуэна уверен, что Франция сможет одолеть Марокко 1
09:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Журавель: «Было бы красиво, чтобы Аргентина стала чемпионом» 1
09:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трушечкин – о матче Аргентина - Хорватия: «Это была битва великих футболистов»
09:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковачич — о матче с Аргентиной: «Пенальти убил нас» 2
09:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нопперт: «Благодарен, что получил доверие от тренера и всей страны»
09:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Амалла интересен клубам Английской премьер-лиги
Все новости
Рекомендуем