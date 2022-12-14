Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия: «Этот полуфинал не был великим»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

По словам специалиста, прошедшая встреча не произвела на него сильного впечатления.Тарханов считает, что Аргентину пока рано называть чемпионом.

«Этот полуфинал не был великим. Футбол был выше среднего. Хорваты два раза ошиблись в обороне», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, что в финале Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко. Решающий матч мундиаля запланирован на 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.