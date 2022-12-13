Машкарни: «У Хорватии есть шансы превзойти Аргентину в полуфинале»

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Денис Машкарин высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

«Хорватскую сборную всегда отличает надежная, выстроенная игра в обороне. Да и в целом я бы сказал, что это команда опытная. Очень сбалансированная и сыгранная, что немаловажно. К тому же ребята с характером. Вытащить игру с Бразилией, уступая в счете, дорогого стоит. Поэтому у них есть шансы превзойти Аргентину в полуфинале», — приводит слова бывшего защитника издание «РБ Спорт». Отдельно Машкарин высказался об игроке «Зенита» Деяне Ловрене, не удивившись его выступлению в Катаре из-за большой мотивации.

Напомним, что первый финалист ЧМ-2022 станет известен сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток в Лусаиле прозвучит в 22:00 по московскому времени.