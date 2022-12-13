Широков: «Почти не смотрю чемпионат мира»

Бывший полузащитник национальной сборной России Роман Широков высказался по поводу проходящего в Катаре чемпионата мира.

«Если честно, я почти не смотрю чемпионат мира. За весь турнир посмотрел три или четыре матча», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Также бывший футболист отметил, что на текущий момент в его планы не входит просмотр полуфинального поединка между сборными Аргентины и Хорватии.

Южноамериканская и европейская команды сойдутся в очном противостоянии сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Победитель матча встретится с лучшей командой пары Франция – Марокко.