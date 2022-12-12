Модрич: «Думал, Испания дойдёт хотя бы до полуфинала чемпионата мира»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич остался разочарован выступлениями Испании на этом чемпионате мира. Напомним, «красная фурия» вылетела с турнира, проиграв Марокко в серии пенальти на стадии ⅛ финала.

«Я думал, что Испания дойдёт хотя бы до полуфинала чемпионата мира или даже дальше. У них есть хороший состав, но это футбол. Ты всегда должен быть сконцентрирован на все 100%», – заявил Модрич в интервью El Chiringuito.

Сборная Хорватии Модрича уже завтра примет участие в полуфинале чемпионата мира против Аргентины. Матч состоится в 22:00 по московскому времени. У «шашечных» будет возможность второй раз подряд выйти в финал мундиаля.