Черевченко: «У Хорватии нет цели довести встречу до серии пенальти»

Российский специалист Игорь Черевченко высказался о пути сборной Хорватии на катарском чемпионате мира.

«Судя по тем матчам сборной Хорватии, которые я видел, у нее нет цели довести встречу до серии пенальти. Они играют в футбол. Иногда по счету, иногда по своим возможностям. В том числе отталкиваются от особенностей соперника. Что же касается упреков в слишком закрытой игре, то самый важный показатель в футболе — это результат. И хорваты результат дают», — приводит слова бывшего наставника тульского «Арсенала»Vprognoze.ru. По мнению тренера, всё в футболе взаимосвязано, поэтому не имеет смысла отдельно выделять роль специалиста в успехе команды.

Напомним, что в первом полуфинале катарского мундиаля «клетчатые» встретятся с Аргентиной сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.