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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аленичев назвал фаворитов полуфинальных пар на ЧМ-2022

11 Декабря 2022 • 20:20 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
1 1.85 X 3.35 2 5.40
13.12 22:00

Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев назвал своих фаворитов в ближайших матчах оставшейся части чемпионата мира в Катаре.

«В очередную сенсацию африканцев уже не верю. Дидье Дешам не позволит своим футболистам выйти на поле расслабленными. Да, у Марокко очень организованная команда, но шансов против «трехцветных» у нее, на мой взгляд, нет.

В паре Аргентина — Хорватия отдаю предпочтение южноамериканцам, но не так безоговорочно, где-то 60 на 40 процентов. Однако, уверен, хорваты дадут бой», — написал Аленичев в своей колонке на сайте «Спорт-Экспресс».

Полуфинальная игра между Аргентиной и Хорватией начнется 13 декабря в 22:00 по московскому времени. Франция сыграет против Марокко 14 декабря также в 22:00 по московскому времени.

Следить за текстовой трансляцией матчей можно на сайте LiveResult.ru

Напомним, что матч за 3-е место на ЧМ-2022 пройдет 17 декабря, финал - 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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