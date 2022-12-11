Аленичев назвал фаворитов полуфинальных пар на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев назвал своих фаворитов в ближайших матчах оставшейся части чемпионата мира в Катаре.

«В очередную сенсацию африканцев уже не верю. Дидье Дешам не позволит своим футболистам выйти на поле расслабленными. Да, у Марокко очень организованная команда, но шансов против «трехцветных» у нее, на мой взгляд, нет.

В паре Аргентина — Хорватия отдаю предпочтение южноамериканцам, но не так безоговорочно, где-то 60 на 40 процентов. Однако, уверен, хорваты дадут бой», — написал Аленичев в своей колонке на сайте «Спорт-Экспресс».

Полуфинальная игра между Аргентиной и Хорватией начнется 13 декабря в 22:00 по московскому времени. Франция сыграет против Марокко 14 декабря также в 22:00 по московскому времени.

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Напомним, что матч за 3-е место на ЧМ-2022 пройдет 17 декабря, финал - 18 декабря.