Модрич рассказал о советах Ливаковичу по ударам игроков «Реала» в серии пенальти с Бразилией

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, подсказывал ли своему голкиперу Доминику Ливаковичу в серии пенальти в матче с Бразилией. Напомним, в составе «пентакампеоне» числится три футболиста мадридского «Реала»: Родриго, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао. Также в команде есть Каземиро, с которым Модрич отыграл за «сливочных» около 9 лет.

«Подсказывал ли я Ливаковичу направление удара Родриго? Нет, но зато я дал ему совет по поводу Каземиро. Доминик угадал сторону, но соперник был слишком хорош», – цитирует капитана сборной Хорватии El Chiringuito.

Завтра подопечные Златко Далича сыграют в полуфинале чемпионата мира с Аргентиной.