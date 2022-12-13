Агенты Ливаковича отказываются комментировать слухи о переходе в «Баварию»

Представители голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича отказались комментировать слухи о переходе своего клиента в мюнхенскую «Баварию». Агенты футболиста не стали раскрывать никаких подробностей по просьбе журналиста Максимилиана Коха, так как вратарь в данный момент полностью сфокусирован на чемпионате мира.

Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» Загреб согласится отпустить Ливаковича в зимнее трансферное окно, если получит за вратаря приемлемую сумму. «Бавария» хочет взять Доминика на замену Мануэл. Нойеру, который ранее сломал ногу, из-за чего пропустит весь остаток сезона.

Сегодня Ливакович вновь сыграет за сборную Хорватии на чемпионате мира. На этот раз «шашечные» сразятся с Аргентиной на стадии полуфинала.