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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агенты Ливаковича отказываются комментировать слухи о переходе в «Баварию»

13 Декабря 2022 • 15:24 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 6 ч. 7 мин.

Представители голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича отказались комментировать слухи о переходе своего клиента в мюнхенскую «Баварию». Агенты футболиста не стали раскрывать никаких подробностей по просьбе журналиста Максимилиана Коха, так как вратарь в данный момент полностью сфокусирован на чемпионате мира.

Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» Загреб согласится отпустить Ливаковича в зимнее трансферное окно, если получит за вратаря приемлемую сумму. «Бавария» хочет взять Доминика на замену Мануэл. Нойеру, который ранее сломал ногу, из-за чего пропустит весь остаток сезона.

Сегодня Ливакович вновь сыграет за сборную Хорватии на чемпионате мира. На этот раз «шашечные» сразятся с Аргентиной на стадии полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Хорватии Динамо Загреб Доминик Ливакович
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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