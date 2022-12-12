Лепёхин похвалил Паредеса за агрессию в матче против сборной Нидерландов

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин оценил игру аргентинского хавбека Леандро Паредеса в матче против Нидерландов.

«Он в игре с Нидерландами заряжен был! Не считаю, что это плохо. Сейчас многим игрокам не хватает агрессии. Был момент, когда Паредес за пять секунд сделал три подката. Вот это и есть агрессия, которая украшает футбол. Человек хочет «вырвать» мяч любыми способами», — приводит слова эксперта издание «РБ Спорт». Экс-защитник «сине-бело-голубых» отметил, что тот эпизод показал, для чего Леандро вышел на поле.

Напомним, что Аргентина выиграла жаркий четвертьфинальный поединок катарского мундиаля, а сам Паредес реализовал пенальти в послематчевой серии.