Газзаев: «За Аргентину играет лучший футболист мирового футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, вчера, 13 декабря, южноамериканцы одолели Хорватию (3:0) в полуфинальном матче текущего турнира.

По мнению российского специалиста, Аргентина уверенно приближается к победе на мундиале. Напомним, что в последний раз эта сборная становилась чемпионом мира в далёком 1986 году.

«Мы видим единство и заряженность на победу сборной, её сбалансированный состав и то, что за Аргентину играет лучший футболист мирового футбола — Месси», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В финальной игре мундиаля, запланированной на 18 декабря, Аргентине предстоит встретиться с победителем пары Франция — Марокко.