Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Газзаев: «За Аргентину играет лучший футболист мирового футбола»

14 Декабря 2022 • 11:21 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, вчера, 13 декабря, южноамериканцы одолели Хорватию (3:0) в полуфинальном матче текущего турнира.

По мнению российского специалиста, Аргентина уверенно приближается к победе на мундиале. Напомним, что в последний раз эта сборная становилась чемпионом мира в далёком 1986 году.  

«Мы видим единство и заряженность на победу сборной, её сбалансированный состав и то, что за Аргентину играет лучший футболист мирового футбола — Месси», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В финальной игре мундиаля, запланированной на 18 декабря, Аргентине предстоит встретиться с победителем пары Франция — Марокко.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Валерий Газзаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
1.57 3.95 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
11:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуша уволят из сборной Португалии, среди кандидатов на замену – бывшие тренеры «Шахтёра» и «Монако»
11:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отец Хакими: «Ашраф в своё время мог стать игроком «Атлетико», но мы отказались ради «Реала»
11:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «За Аргентину играет лучший футболист мирового футбола»
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Заменили Брозовича, так как хотели поберечь его к финалу» 1
10:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Орсато – один из худших судей, которых я знаю» 2
10:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вальбуэна уверен, что Франция сможет одолеть Марокко 1
09:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Журавель: «Было бы красиво, чтобы Аргентина стала чемпионом» 1
09:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трушечкин – о матче Аргентина - Хорватия: «Это была битва великих футболистов»
09:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковачич — о матче с Аргентиной: «Пенальти убил нас» 1
09:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нопперт: «Благодарен, что получил доверие от тренера и всей страны»
09:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Амалла интересен клубам Английской премьер-лиги
09:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «Не верю, что сборная Марокко сможет остановить Мбаппе»
08:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Лестер» готовит предложение «Анже» по Унахи, в игроке заинтересованы «Севилья» и «Барселона»
08:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ренар: «Я француз, но буду болеть за Марокко»
08:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рейна объяснил ситуацию с Берхалтером на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем