Месси: «Знали, что Хорватия будет много владеть мячом»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о ходе выигранного полуфинального матча ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).

35-летний капитан аргентинцев отметился голом и результативным пасом, также дубль в свой актив записал Хулиан Альварес.

«Мы знали, что хорваты будут много владеть мячом, потому что у них собраны отличные игроки в середине поля, однако мы тщательно подготовились. У нас умная команда – мы понимаем, когда и как должны реагировать на происходящее по ходу матча.

В сборной Аргентины отличный тренерский штаб, не оставляющий ничего на волю случая. Каждый матч анализируется в деталях, и мы всегда знаем, что должны делать», – цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.