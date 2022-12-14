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Месси: «Знали, что Хорватия будет много владеть мячом»

14 Декабря 2022 • 01:40 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о ходе выигранного полуфинального матча ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).

35-летний капитан аргентинцев отметился голом и результативным пасом, также дубль в свой актив записал Хулиан Альварес.

«Мы знали, что хорваты будут много владеть мячом, потому что у них собраны отличные игроки в середине поля, однако мы тщательно подготовились. У нас умная команда – мы понимаем, когда и как должны реагировать на происходящее по ходу матча.

В сборной Аргентины отличный тренерский штаб, не оставляющий ничего на волю случая. Каждый матч анализируется в деталях, и мы всегда знаем, что должны делать», – цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Хорватии
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