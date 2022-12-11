Далич — о матче с Аргентиной: «Если мы сыграем так же, как с Бразилией, то нам нечего бояться»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался в преддверии матча против Аргентины.

«Мы знает, что Месси много бегает и любит работать с мячом. Самым главным нашим качеством будет дисциплина, если мы сыграем так же, как с Бразилией, то нам нечего бояться», — цитирует Далича официальный сайт ФИФА.

Специалист отметил, что Месси является лучшим игроком аргентинской сборной, но кроме него у них есть много молодых талантливых футболистов.

Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира сборная Хорватии победила Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти). Полуфинальный матч между подопечными Далича и Аргентиной состоится 13 декабря, начало — в 22:00 по мск.