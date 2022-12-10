Отец Влашича допустил возвращение сына в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника «Торино» и сборной Хорватии Николы Влашича, оценил вероятность возвращения своего сына в ЦСКА, за который он выступал с 2018 по 2021 год.

Йошко Влашич признался, что вся семья 25-летнего футболиста с теплотой вспоминает его выступления в составе «красно-синих», поэтому в будущем возможен любой вариант развития событий.

«Игра за ЦСКА была невероятной что для Влашича, что для всей нашей семьи. Может ли однажды Никола вернуться в ЦСКА? Никто не знает, что может случиться в будущем», — приводит слова отца Влашича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в общей сложности за ЦСКА полузащитник провёл 108 матчей, забив в них 33 гола и отдав 21 результативную передачу.

В настоящий момент Влашич представляет сборную Хорватии на чемпионате мира в Катаре, где уже успел провести четыре игры, не отметившись в них результативными действиями.